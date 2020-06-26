Власти Москвы не согласовали митинг 4 июля

Московские власти не разрешили провести 4 июля митинг, посвященный результатам голосования по поправкам в конституцию РФ. Как заявил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник, отказ связан с запретом на проведение массовых мероприятий.

Олейник сообщил, что в департамент поступила заявка на проведение в центре Москвы акции 4 июля 2020 года акции с численностью участников до одной тысячи человек.

При этом при изучении заявки рассматривался вариант проведения мероприятия в специально отведенном месте в «Парке культуры и отдыха Сокольники» - но при условии снятия режима повышенной готовности.

Однако сейчас, как напомнил Олейник, в городе все еще действует запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий.

