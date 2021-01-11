Власти Литвы заявили о возможном официальном переименовании Белоруссии
Литва может изменить название Белоруссии в официальном обороте с согласия властей республики. Об этом журналистам сообщил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис по итогам встречи с находящейся в Литве оппозиционером, экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Как отметил министр иностранных дел, нынешнее название Белоруссии указывает на республику «как часть России», и власти Литвы готовы обсудить переименование, «если Белоруссия выразит такое пожелание».
При этом глава МИД не уточнил, какое название может получить Белоруссия. Сейчас в официальном обороте используется наименование Baltarusija.
Ранее комиссия по литовскому языку официально переименовала Грузию в Сакартвело, исключив название Gruzija (Грузия) из раздела официальных названий государств, сообщает «Свободная пресса».
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