Власти Литвы заявили о возможном официальном переименовании Белоруссии

Литва может изменить название Белоруссии в официальном обороте с согласия властей республики. Об этом журналистам сообщил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис по итогам встречи с находящейся в Литве оппозиционером, экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Как отметил министр иностранных дел, нынешнее название Белоруссии указывает на республику «как часть России», и власти Литвы готовы обсудить переименование, «если Белоруссия выразит такое пожелание».

При этом глава МИД не уточнил, какое название может получить Белоруссия. Сейчас в официальном обороте используется наименование Baltarusija.

Ранее комиссия по литовскому языку официально переименовала Грузию в Сакартвело, исключив название Gruzija (Грузия) из раздела официальных названий государств, сообщает «Свободная пресса».

