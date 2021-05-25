Власти Крыма предложили Белоруссии создать прямое авиасообщение

Политик отметил, что "воздушная гавань Крыма отрыта для Белоруссии". По словам Мурадова, страны Запада хотят устроить "воздушную блокаду Белоруссии", что стало еще одним сигналом для "наших друзей в Минске".

По мнению вице-премьера Крыма, необходимо развивать связи перед лицом "западной агрессии и санкций". Мурадов добавил, что уже обращался "к властям союзной для нас республики". Он подчеркнул, что курорты Черного моря "открыты для белорусских туристов".

