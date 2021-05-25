Власти Крыма предложили Белоруссии создать прямое авиасообщение

Вице-премьер крымского правительства и постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов предложил руководству Белоруссии наладить прямое авиационное и железнодорожное сообщение с полуостровом. Об этом он написал в своем профиле на Facebook.

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Политик отметил, что "воздушная гавань Крыма отрыта для Белоруссии". По словам Мурадова, страны Запада хотят устроить "воздушную блокаду Белоруссии", что стало еще одним сигналом для "наших друзей в Минске".

По мнению вице-премьера Крыма, необходимо развивать связи перед лицом "западной агрессии и санкций". Мурадов добавил, что уже обращался "к властям союзной для нас республики". Он подчеркнул, что курорты Черного моря "открыты для белорусских туристов".

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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
ТЕГИ:АвиасообщениеКрымБелоруссия
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