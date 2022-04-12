Власти Кении не дали выступить перед своим парламентом послу Украины

Кения отказалась организовывать выступление украинского посла перед парламентом своей страны. Такое сообщение выпустила местная газета Nation со ссылкой на собственные источники в кенийском МИД.



Кенийские чиновники напомнили, что ранее подобных прецедентов не было. Они спросили, зачем украинцы решили выступить перед парламентом их страны.

В Найроби также отметили, что осуждают действия России, однако Кения уже сделала необходимые заявления в рамках Организации объединенных наций (ООН). В то же время в стране не хотят выбирать какую-либо из сторон конфликта, поскольку хотят быстрее положить конец кризису.

Ранее посол Украины в Кении Андрей Праведник также не смог встретиться с главой МИД страны Рейчел Омано. При этом министр провела встречу с российским послом.

