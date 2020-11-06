Власти Джорджии заявили о пересчёте голосов на президентских выборах
Джорджия пересчитает голоса избирателей, проголосовавших на выборах президента США. Об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.
По словам секретаря, необходимо убедиться, что каждый законно отданный голос избирателя был учтён и записан.
По предварительным данным, в Джорджии пока лидирует кандидат от демократов Джо Байден. В случае победы он получит 16 голосов выборщиков.
Ранее в штабе действующего президента, кандидата от республиканцев Дональда Трампа заявили, что в Джорджии будет пересчёт голосов. Команда Трампа уверена, что обнаружит в штате незаконно собранные бюллетени.
Всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. На пост президента страны претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в нескольких штатах продолжается подсчёт голосов. На данный момент в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков из необходимых для победы 270.
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