Власти Чувашии откликнулись на иск экс-губернатора Игнатьева к Путину

Пресс-служба временно исполняющего обязанности руководителя Чувашии Олега Николаева выпустила комментарий по ситуации с иском к президенту России бывшего губернатора региона Михаила Игнатьева, который решил оспаривать в Верховном суде указ о своей отставке.

Как отметили в администрации республики, в правовом государстве, каковым является Россия, каждый имеет право обратиться в суд, передает РИА Новости.

Ранее сегодня было объявлено, что Верховный суд вернул Игнатьеву часть иска, которая касалась требований прав на дополнительные социальные гарантии и признания частичной потери трудоспособности в связи с неподсудностью.

Рассмотрение иска должно состояться 30 июня. Это первый случай в истории Российской Федерации, когда уволенный глава региона пытается оспорить решение президента. Игнатьев был уволен в связи с утратой доверия.

