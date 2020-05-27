Власти Чувашии откликнулись на иск экс-губернатора Игнатьева к Путину
Пресс-служба временно исполняющего обязанности руководителя Чувашии Олега Николаева выпустила комментарий по ситуации с иском к президенту России бывшего губернатора региона Михаила Игнатьева, который решил оспаривать в Верховном суде указ о своей отставке.
Как отметили в администрации республики, в правовом государстве, каковым является Россия, каждый имеет право обратиться в суд, передает РИА Новости.
Ранее сегодня было объявлено, что Верховный суд вернул Игнатьеву часть иска, которая касалась требований прав на дополнительные социальные гарантии и признания частичной потери трудоспособности в связи с неподсудностью.
Рассмотрение иска должно состояться 30 июня. Это первый случай в истории Российской Федерации, когда уволенный глава региона пытается оспорить решение президента. Игнатьев был уволен в связи с утратой доверия.
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