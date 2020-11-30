Власти Аризоны подтвердили победу Байдена на выборах

Власти штата Аризона подтвердили победу демократа Джо Байдена на выборах президента США. Подписание документов с результатами голосования транслировалось в понедельник в Facebook госсекретаря Аризоны Кэти Хоббс.

Итоги голосования заверили члены совета избирательного комитета штата. По данным СМИ, после подсчётов в Аризоне Байден выигрывает более 10 тысяч голосов (около 0,3%) у действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее победу Байдена подтвердил штат Висконсин после повторного пересчёта голосов в округах Дайн и Милуоки.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Официально итоги голосования пока не подведены, однако по предварительным данным избранным президентом страны считается Джо Байден.

Тем не менее, Трамп считает, что выборы ещё не завершены. Действующий глава государства заявил, что Байден сможет принять президентские полномочия, только если докажет законность полученных голосов избирателей.

Юристы республиканца подали ряд исков в суды нескольких штатов, пытаясь добиться приостановки подведения итогов, пересчёта голосов или же расследования возможных нарушений.

