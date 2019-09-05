Владимир Соловьев предсказал Украине новые войны

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей передачи на канале «Россия 1» заявил о том, что Украина столкнется с новыми войнами на своей территории, передает Газета.ру

Журналист отметил, что к такому сценарию ведет политика президента Украины Владимира Зеленского, который объявил войну контрабанде, которая широко распространена в западных областях страны.

Соловьев считает, что усилия Киева вызовут недовольства соседних стран, которые, по его мнению, зададутся вопросом: «А зачем нам такая Украина?»

После этого Киеву придется «забыть про возвращение Донбасса», так как на территории страны вспыхнут новые военные конфликты.

Ранее ведущий заявил, что его зрителям больше нравятся обсуждение политической жизни на Украине, нежели разговоры о размере пенсий в России, отмечает Ura.ru

