Политика
Соловьев отметил, что политологу негде жить на Украине.
Владимир Соловьев предрек Вячеславу Ковтуну жизнь в канаве
4 июля20:35
Телеведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун «побирается» на российских телеканалах, пишет Газета.ру.
Как отметил Соловьев, в случае изгнания с телевидения, «ты же будешь в канаве в городе Киеве».
Соловьев отметил, что политологу негде жить на Украине.
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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Владимир Соловьев