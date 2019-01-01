Политика

Владимир Соловьев предрек Вячеславу Ковтуну жизнь в канаве

4 июля20:35

Телеведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун «побирается» на российских телеканалах, пишет Газета.ру.

Как отметил Соловьев, в случае изгнания с телевидения, «ты же будешь в канаве в городе Киеве».

Соловьев отметил, что политологу негде жить на Украине.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Владимир Соловьев