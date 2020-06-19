Владимир Соловьев: Электронное голосование  является очень перспективным форматом волеизъявления граждан

Председатель Союза журналистов России заявил, что считает перспективным электронный формат голосования по поправкам в Конституцию страны.



«Таким образом люди могут выразить свою волю, не теряя времени и сил, когда и где удобно», - сказал он в интервью vm.ru, отметив, что мир давно вступил в цифровую эпоху.



Соловьев добавил, что не видит ничего сложного в том, чтобы идентифицироваться и пользоваться такими ресурсами как «Госуслуги» или mos.ru. По его словам, это рационально и удобно.



Собеседник издания добавил, что сам не будет посещать участок для голосования лично. «Мне очень интересно, как работает электронное голосование, и я воспользуюсь этой возможностью», - сказал он.

