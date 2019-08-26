Владимир Путин обеспокоен низкими доходами россиян

На совещании по экономическим вопросам глава государства обратил внимание на слишком медленный рост реальных доходов людей, несмотря на возвращения инфляции к целевому показателю и увеличение зарплат в экономике. «Такое положение дел не может не вызывать беспокойства», - заявил президент. Динамика роста ВВП страны тоже «удовлетворить не может»:

«Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», - сказал Владимир Путин.

Надо отметить, что государственная статистика рисует еще более мрачную картину: доходы не просто слишком медленно растут, они падают, и довольно давно, как минимум, последние лет пять. По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян во втором квартале текущего года снизились в годовом исчислении на 0,2%, а по итогам первого полугодия — на 1,3%. Рост ВВП по итогам семи месяцев 2019 года Минэкономразвития оценивает в 0,9%.



Президент едва ли не впервые рассмотрел такие макроэкономические показатели, как инфляция и рост ВВП не как самодостаточные величины, а в привязке к доходам россиян, - отмечает «Газета.ру», приводя ремарку Путина о том, что снижение инфляции больше не самоцель, как и радужные отчеты о росте экономики. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%. Рост доходов граждан и сокращение бедности президент называл в числе национальных целей. Однако, по мнению аудиторов Счетной палаты, которое приводит издание, цель по сокращению бедности в текущем году достигнута быть не может. Более того, количество бедных только выросло: по данным Росстата, за январь-март численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума выросла на 0,5 млн человек и составила 20,9 млн или 14,3%. Росстат связал это с «опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен». «В частности величина прожиточного минимума увеличилась на 7,2%, а индекс потребительских цен - на 5,2%», - отметили статистики.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов прогнозировал, что уж в этом-то году реальные доходы россиян вырастут хотя бы на 1%, а количество бедных в 2019 году снизится с 12,9% до 10,5%. Пока этот прогноз очень далек от того, чтобы считаться реалистичным.

