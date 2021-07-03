Визит Лаврова в Бруней не состоится из-за карантина

Официальный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Бруней, который запланирован на 5 июля, не состоится. Причины связаны с условиями карантина, действующими на территории принимающей станы. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в государство Бруней-Даруссалам не состоится по карантинным обстоятельствам брунейской стороны. При этом визит министра иностранных дел Российской Федерации в Республику Индонезия и Лаосскую Народно-Демократическую Республику остается в силе», -заявила она.

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ТЕГИ:МИД РФВизитЛавровСергей Лавров
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