Визит Лаврова в Бруней не состоится из-за карантина
Официальный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Бруней, который запланирован на 5 июля, не состоится. Причины связаны с условиями карантина, действующими на территории принимающей станы. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в государство Бруней-Даруссалам не состоится по карантинным обстоятельствам брунейской стороны. При этом визит министра иностранных дел Российской Федерации в Республику Индонезия и Лаосскую Народно-Демократическую Республику остается в силе», -заявила она.
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