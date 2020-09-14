Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменён

Ближайший рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Берлин отменён, сообщили на Смоленской площади. Глава МИД РФ должен был завтра в столице Германии принять участие в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств.

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, отмена вызвана решением германской стороны изменить рабочий график главы МИД ФРГ Хайко Мааса. Его участие в церемонии закрытия полностью отменено, а на двусторонние переговоры отводилось только 1,5 часа.

В связи с таким сокращениями по времени, первоначальная и главная цель поездки Лаврова в Берлин потеряла актуальность, а предложенный формат двусторонних переговоров оказался сильно урезанным, констатировали в дипломатическом ведомстве.

В свою очередь сам Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу RTVI, что западные партнеры России в ситуации вокруг Алексея Навального перешли все рамки приличия и пределы разумного. Глава МИД подчеркнул, что Москва не может поверить на слово заявлениям Берлина и открыть уголовное дело по этой ситуации, отмечает Ura.ru.



