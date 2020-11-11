Вице-губернатор Петербурга объявил об уходе в отставку
11 ноября 202011:42
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский покидает свою должность, пишет пресс-служба администрации губернатора города.
Временно исполнять обязанности Шаскольского по вопросам энергетики и тарифного регулирования будет вице-губернатор Максим Соколов.
Ранее СМИ сообщали, что Шаскольский является возможным кандидатом на пост главы ФАС. Сейчас ведомство возглавляет Игорь Артемьев.
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11 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru