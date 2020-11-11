Вице-губернатор Петербурга объявил об уходе в отставку

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский покидает свою должность, пишет пресс-служба администрации губернатора города.

Временно исполнять обязанности Шаскольского по вопросам энергетики и тарифного регулирования будет вице-губернатор Максим Соколов.

Ранее СМИ сообщали, что Шаскольский является возможным кандидатом на пост главы ФАС. Сейчас ведомство возглавляет Игорь Артемьев.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Отставка
ТЕГИ:ФАСОтставкаСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры