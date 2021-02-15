Вице-губернатор Петербурга Елин уйдёт в отставку
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин подал в отставку. Об этом чиновник рассказал в беседе с изданием «Коммерсантъ».
По словам вице-губернатора, он выполнил поставленные себе задачи, однако ещё не решил, чем будет заниматься после ухода с поста в администрации.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат чиновника, Елин сложит полномочия с 1 марта.
Евгений Елин занимал пост вице-губернатора с января 2019 года. Чиновник отвечал за вопросы экономического развития и стратегического планирования, учёта и распоряжения госимуществом, мониторинга земель, землеустройства, а также управления в сфере имущественных отношений.
Между тем, как сообщают «Невские новости» со ссылкой на источники в петербургской администрации, после ухода Елина его должность могут упразднить, разделив полномочия чиновника между другими вице-губернаторами.
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