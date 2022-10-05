Вице-губернатор Липецкой области Востриков уходит с поста

Вице-губернатор Липецкой области Константин Востриков объявил, что уходит со своего поста. Он сообщил об этом на своей странице в Вконтакте.

По его словам, ему было предложено занять руководящую должность в федеральных органах власти. Политик отметил, что был рад работать в команде региона.

Востриков занял должность вице-губернатора области год назад.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: липецкаяобласть.рф
ТЕГИ:Губернаторы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры