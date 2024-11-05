Ветеран ГРУ: Столтенберг был в разработке разведки СССР под псевдонимом Стеклов
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находился в разработке разведки СССР под агентурным псевдонимом Стеклов. Об этом заявил ветеран Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, глава Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров в интервью РИА Новости.
Ранее Столтенберг в беседе с Financial Times рассказал о контактах с «агентом КГБ» в Норвегии, которого по просьбе контрразведки пытался завербовать.
Винокуров назвал утверждения экс-генсека не соответствующими действительности, выразив уверенность, что «все было ровно наоборот».
«По некоторым данным, в конце 1980-х — начале 1990-х годов Йенс Столтенберг в действительности находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов», — поделился ветеран ГРУ.
По словам Винокурова, экс-генсек отказался от сотрудничества и передал информацию о своих контактах полиции безопасности Норвегии.
Столтенберг покинул должность генсека НАТО 1 октября, на этом посту его сменил Марк Рютте, напоминает РЕН ТВ.
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