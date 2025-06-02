Замена посла России в Турции на занимавшегося с 2013 года сирийским урегулированием замглавы МИД РФ Сергея Вершинина рутинная и связана с хорошим знанием проблем всего Ближнего Востока, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Газета «Коммерсант» сообщила, что замглавы МИД РФ Сергей Вершинин станет новым послом в Турции. На этом посту он, по данным трех источников издания, сменит занимающего должность с 2017 года Алексея Ерхова.

«Это рутинный обмен, плановая замена, ротация, никаких драматических моментов здесь нет. И Ерхов, и Вершинин - одноплановые по своей подготовке. Они оба арабисты очень известные, хорошо знают регион и крупные вопросы. Вершинин занимался Ближним Востоком целиком, был директором департамента Ближнего Востока с 2004 года. Ерхов занимал пост восемь лет, Вершинин – семь. Этого достаточно, потому что обычно все-таки бывает четыре-пять лет срок пребывания дипломата на должности, а потом занимает какую-то другую. Это общепринятый принцип, и он всегда выдерживается по возможности», - сказал Бакланов.