Обстоятельный «академик»: Новым послом в Турции может стать замглавы МИД Вершинин
В Ассоциации российских дипломатов рассказали НСН, что Вершинин хорошо знает ближневосточный регион, при этом по своему стилю он человек сдержанный и обстоятельный.
Замена посла России в Турции на занимавшегося с 2013 года сирийским урегулированием замглавы МИД РФ Сергея Вершинина рутинная и связана с хорошим знанием проблем всего Ближнего Востока, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
Газета «Коммерсант» сообщила, что замглавы МИД РФ Сергей Вершинин станет новым послом в Турции. На этом посту он, по данным трех источников издания, сменит занимающего должность с 2017 года Алексея Ерхова.
«Это рутинный обмен, плановая замена, ротация, никаких драматических моментов здесь нет. И Ерхов, и Вершинин - одноплановые по своей подготовке. Они оба арабисты очень известные, хорошо знают регион и крупные вопросы. Вершинин занимался Ближним Востоком целиком, был директором департамента Ближнего Востока с 2004 года. Ерхов занимал пост восемь лет, Вершинин – семь. Этого достаточно, потому что обычно все-таки бывает четыре-пять лет срок пребывания дипломата на должности, а потом занимает какую-то другую. Это общепринятый принцип, и он всегда выдерживается по возможности», - сказал Бакланов.
Вершинин - представитель традиционной дипломатической школы с выработанным умением обстоятельного подхода к любым вопросам, отметил зампред ассоциации.
«Вершинин - сдержанный человек, хорошо подготовленный, не любит каких-то эмоциональных всплесков. Он – представитель нашей традиционной школы. У него стиль, я бы сказал, академический, без каких-то всплесков, без эмоций, с очень всегда серьезной подготовкой к любому мероприятию. Его отличает очень большая обстоятельность в плане проработки вопросов. Не думаю, чтобы у него была какая-то очень большая особенность в ведении дел. Он будет делать то, что целесообразно, в зависимости от ситуации», - заключил Бакланов.
Вершинин занимал должность заместителя министра с марта 2018 года, до этого был директором департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. Одновременно с этим с 2011 года занимал должность спецпредставителя министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию. С 2013 года активно занимался сирийским урегулированием.
Американский лидер Дональд Трамп снятием санкций с Сирии снизит напряжение в регионе, но это не значит, что Россия окончательно потеряет свои позиции, заявил ранее НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Обрушившийся в Курской области железнодорожный путепровод будет восстановлен
- Интернет в пассажирских самолетах в РФ может появиться в 2027-2028 годах
- Компания Fplus представила прототип российской игровой консоли
- Премьера песни Шамана для «Интервидения» состоится 7 июня
- Минобороны: Средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow и 316 дронов
- Книга рекордов Гиннесса назвала концерт Леди Гаги рекордным по посещаемости
- Хинштейн: После атаки БПЛА в Курске повреждены 13 частных домов
- СМИ: Замглавы МИД Вершинин станет новым послом России в Турции
- Латвия запретила въезд россиянам с недвижимостью у стратегических объектов
- С музыкой по волнам Москвы-реки: Проект «Джаз на воде» объявил программу на июнь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru