«Верх наглости»: Немецкого политика возмутила угроза санкций США за «Северный поток-2»

Мэр немецкого города Засниц Франк Крахт высказался по поводу угрозы американских санкций за причастность к проекту «Северный поток-2». Глава города заявил журналистам, что это «верх наглости». По его мнению, власти ФРГ должны показать, что не позволят себя запугать, пишут «Известия».

Неподалёку от порта Засниц стоит российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», пришедшее из Находки для достройки газопровода. Крахт и сотрудники двух немецких портов в начале августа получили письмо от трёх американских сенаторов с угрозой «финансового уничтожения» в случае поддержки проекта.

Крахт, однако, не намерен отступать и надеется на скорейшую достройку газопровода.

Строительство «Северного потока-2» было прервано в конце декабря 2019 года, когда швейцарская Allseas отказалась продолжать работы из-за угрозы санкций США. Новый оборонный бюджет США предусматривает дополнительные ограничение в дополнение к тем, которые уже введены против причастных к прокладке труб в рамках проекта.

