Вэнс заявил, что Европа рискует совершить «цивилизационное самоубийство»

Европа оказалась под угрозой «цивилизационного самоубийства» из-за неспособности контролировать рубежи и защищать население, считает вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Об этом он заявил в интервью каналу Fox News.

«Они не могут или не хотят — слишком много стран, чтобы контролировать свои границы», — пояснил политик.

По словам Вэнса, политикам в Европе следует уважать собственных граждан, особенно в Германии, которая испытывает проблемы с мигрантами.

Как отметил вице-президент, он не видит проблем в союзничестве США с Европой, однако хочет, чтобы эти отношения развивались в дружественном ключе.

Ранее Вэнс в своей речи во время Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал европейские страны за цензуру и отсутствие демократии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

