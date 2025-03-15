Вэнс заявил, что Европа рискует совершить «цивилизационное самоубийство»
Европа оказалась под угрозой «цивилизационного самоубийства» из-за неспособности контролировать рубежи и защищать население, считает вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Об этом он заявил в интервью каналу Fox News.
«Они не могут или не хотят — слишком много стран, чтобы контролировать свои границы», — пояснил политик.
По словам Вэнса, политикам в Европе следует уважать собственных граждан, особенно в Германии, которая испытывает проблемы с мигрантами.
Как отметил вице-президент, он не видит проблем в союзничестве США с Европой, однако хочет, чтобы эти отношения развивались в дружественном ключе.
Ранее Вэнс в своей речи во время Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал европейские страны за цензуру и отсутствие демократии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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