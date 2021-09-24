Венгрия заключит контракт с «Газпромом» на 15 лет
Венгрия подпишет с российским «Газпромом» контракт на поставку российского газа в страну на 15 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, документ будет подписан в ходе визита главы «Газпрома» Алексея Миллера в Венгрию. Его прибытие в Венгрию запланировано на 27 сентября.
Отмечается, что речь идет о поставке 4,5 миллиардов кубометров газа ежегодно на протяжении 15 лет. Планируется, что контракт вступит в силу с октября текущего года.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия довольна сотрудничеством с РФ в газовой сфере.
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