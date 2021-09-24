Венгрия заключит контракт с «Газпромом» на 15 лет

Венгрия подпишет с российским «Газпромом» контракт на поставку российского газа в страну на 15 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, документ будет подписан в ходе визита главы «Газпрома» Алексея Миллера в Венгрию. Его прибытие в Венгрию запланировано на 27 сентября.

Отмечается, что речь идет о поставке 4,5 миллиардов кубометров газа ежегодно на протяжении 15 лет. Планируется, что контракт вступит в силу с октября текущего года.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия довольна сотрудничеством с РФ в газовой сфере.





