Венгрия заблокирует новый пакет помощи Украине от Евросоюза
Венгрия заявила о намерении заблокировать новый пакет помощи Киеву от Евросоюза в размере 20 млрд евро. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщила газета Magyar Nemzet.
По словам венгерского министра, «провоенное либеральное европейское руководство» фактически заставляет европейцев оплачивать продолжение войны, а новый пакет помощи призван помочь Киеву избежать заключения не самого выгодного соглашения по итогам мирных переговоров.
Сийярто указал на то, что Будапешт не позволит создавать условия для срыва мирных переговоров и продолжения боевых действий.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Евросоюз хочет сформировать новый фонд для военной помощи Киеву.
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