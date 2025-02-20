Венгрия заблокирует новый пакет помощи Украине от Евросоюза

Венгрия заявила о намерении заблокировать новый пакет помощи Киеву от Евросоюза в размере 20 млрд евро. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщила газета Magyar Nemzet.

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По словам венгерского министра, «провоенное либеральное европейское руководство» фактически заставляет европейцев оплачивать продолжение войны, а новый пакет помощи призван помочь Киеву избежать заключения не самого выгодного соглашения по итогам мирных переговоров.

Сийярто указал на то, что Будапешт не позволит создавать условия для срыва мирных переговоров и продолжения боевых действий.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Евросоюз хочет сформировать новый фонд для военной помощи Киеву.

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ФОТО: РИА Новости
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