Венгрия выступила против запрета на импорт российских энергоресурсов

Венгрия не намерена поддерживать инициативу Еврокомиссии по запрету импорта энергоносителей из России и будет добиваться отклонения этого плана на уровне ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на пресс-конференции в городе Надьканижа. Его выступление транслировалось на официальном YouTube-канале.

По словам главы венгерского МИД, правительство в Будапеште категорически против любых шагов, которые могут ослабить энергетическую безопасность страны или привести к росту тарифов на коммунальные услуги.

Орбан заявил, что ЕС лишился стратегии после отказа от российских энергоресурсов

Он подчеркнул, что Венгрия рассматривает вопрос энергоснабжения как элемент национального суверенитета и не допустит, чтобы Брюссель ограничивал выбор поставщиков.

Сийярто также сообщил, что на предстоящей встрече министров энергетики стран ЕС венгерская делегация будет добиваться блокировки инициативы, которая, по мнению Будапешта, фактически лишит страну доступа к действующим источникам энергии, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры