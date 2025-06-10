Венгрия выступила против запрета на импорт российских энергоресурсов

Венгрия не намерена поддерживать инициативу Еврокомиссии по запрету импорта энергоносителей из России и будет добиваться отклонения этого плана на уровне ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на пресс-конференции в городе Надьканижа. Его выступление транслировалось на официальном YouTube-канале.

По словам главы венгерского МИД, правительство в Будапеште категорически против любых шагов, которые могут ослабить энергетическую безопасность страны или привести к росту тарифов на коммунальные услуги.