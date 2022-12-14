Венгрия приступила к переговорам с Катаром о поставках газа


Венгерское правительство подписало с Катаром политический договор о старте переговоров по поставкам газа. Об этом после встречи с катарским министром иностранных дел Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщило агентство ТАСС.

СМИ: Венгрия выступила против нового пакета санкций против России

По словам Сийярто, Венгрия могла бы приступить к поставкам газа из Катара через терминалы Хорватии на побережье Адриатического моря. Для этого венгерским корпорациям необходимо договориться с катарским поставщиком.

Катар — основной конкурент России на газовом рынке Европы, с помощью которого ЕС собирается компенсировать снижение поставок «Газпрома». Страна владеет самыми крупными газовыми запасами на шельфе и в случае подписания долгосрочных контрактов может обеспечить Европу топливом.

В то же время Будапешт остается ключевым защитником нефтегазовых позиций России в Европе. Так, Венгрия выступает против ограничения цен на газ из России со стороны ЕС, отмечая свою тотальную зависимость от российских энергоресурсов.

Ранее Сийярто заявил, что вице-премьер России Александр Новак допустил возможность изменения контрактов Москвы и Будапешта на покупку газа из-за введения потолка цен. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГазКатарВенгрия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры