Венгрия приступила к переговорам с Катаром о поставках газа
Венгерское правительство подписало с Катаром политический договор о старте переговоров по поставкам газа. Об этом после встречи с катарским министром иностранных дел Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщило агентство ТАСС.
По словам Сийярто, Венгрия могла бы приступить к поставкам газа из Катара через терминалы Хорватии на побережье Адриатического моря. Для этого венгерским корпорациям необходимо договориться с катарским поставщиком.
Катар — основной конкурент России на газовом рынке Европы, с помощью которого ЕС собирается компенсировать снижение поставок «Газпрома». Страна владеет самыми крупными газовыми запасами на шельфе и в случае подписания долгосрочных контрактов может обеспечить Европу топливом.
В то же время Будапешт остается ключевым защитником нефтегазовых позиций России в Европе. Так, Венгрия выступает против ограничения цен на газ из России со стороны ЕС, отмечая свою тотальную зависимость от российских энергоресурсов.
Ранее Сийярто заявил, что вице-премьер России Александр Новак допустил возможность изменения контрактов Москвы и Будапешта на покупку газа из-за введения потолка цен. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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