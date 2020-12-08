Венесуэла отвергла заявление Евросоюза о непризнании итогов выборов

Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании парламентских выборов в стране, говорится в официальном сообщении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что выборы в республике не отражают волю народа и не отвечают международным демократическим стандартам. В связи с этим Евросоюз не может признать итоги голосования.

В сообщении главы венесуэльского МИД отмечается, что Евросоюз «упорствует в своей политике вмешательства в дела Венесуэлы». Кроме того, власти южноамериканского государства считают, что ЕС не соблюдает принципы международного права.

Выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы состоялись 6 декабря. Их участниками стали более 14 тысяч депутатов из 107 политических объединений. Более 20 партий отказались участвовать в выборах.

По предварительным результатам, после подсчёта 82% голосов лидирует альянс социалистических партий «Большой патриотический полюс Симона Боливара», на втором месте — оппозиционный «Демократический альянс».

Представители ряда стран уже выступили с заявлениями о непризнании результатов выборов.

