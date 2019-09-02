Венедиктов предупредил о возможных провокациях в день выборов

Глава общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты российской столицы Алексей Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах Об этом он сообщил на встрече с журналистами с участием членов общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской думы седьмого созыва.

По словам Венедиктова, провокации – одна из составляющих любой политической борьбы. Он также отметил, что в Москве есть опыт проверки таких сообщений, а также заявил о философском отношении к таким проявлениям.

Алексей Венедиктов также уточнил, что около 2% избирателей пожелали проголосовать на выборах городского парламента посредством электронной системы, которая будет использована в трёх избирательных округах в качестве эксперимента.

Выборы депутатов Мосгордумы состоятся в столице в единый день голосования 8 сентября. Все 45 народных избранников будут идти от одномандатных округов, выборы по партийным спискам не предусмотрены.

