Венедиктов намерен обжаловать свое включении в список СМИ-иноагентгов
Бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (включен в реестр СМИ-иноагентов) заявил, что оспорит в суде решение Минюста о включении его в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Журналист также отметил, что не в курсе по какому поводу он был включен в реестр, добавив, что лучше спросить об этом Минюст.
В свою очередь, Сергей Пархоменко, также попавший в реестр СМИ-иноагентов, заявил, что относится к этому спокойно. По его словам, эти решения превратились в конвейер.
Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.
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