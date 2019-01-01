Вахтовики из регионов не будут голосовать на выборах в Мосгордуму

Жители других регионов России, которые трудятся на стройках в российской столице вахтовым методом не примут участие в выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты города Алексей Венедиктов. Как передает АГН «Москва», сегодня столичный парламент принял в первом чтении законопроект об эксперименте по электронному голосованию.

Пробное голосование дистанционным способом должно состояться во время выборах депутатов Московской городской думы VII созыва 8 сентября. Эксперимент пройдёт в одном или нескольких одномандатных избирательных округах – решение принят Мосгоризбирком.

Дистанционное электронное голосование будет организовано на портале государственных и муниципальных услуг Москвы.

