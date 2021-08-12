Великобритания заявила о сокращении численности посольства в Кабуле

Великобритания объявила о сокращении численности диппредставительства в Кабуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что число служащих британского посольства будет сокращено до "необходимого минимума". Причиной этого стало ухудшение ситуации с безопасностью в Афганистане.

Ранее в четверг стало известно, что талибы (боевики движения «Талибан», признано в России террористическим и запрещено) захватили несколько крупных городов, в том числе второго по величине города страны - Кандагара.

