Великобритания заступилась за уйгуров
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что в стране будут введены ограничения на ведение бизнеса с Китаем, сообщает ТАСС.
По словам министра, речь идёт о компаниях из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, которые якобы используют подневольный труд уйгуров, тем самым нарушая их права.
«Мы хотим поддерживать конструктивные отношения с Китаем и безустанно работаем над тем, чтобы этого добиться, однако мы не готовы приносить в жертву наши ценности или безопасность нашей страны», - подчеркнул глава британского МИД.
Рааб добавил, что правительство Великобритании разработало пакет мер, который не позволит компаниям из Синьцзян-Уйгурского автономного района вести бизнес с британскими фирмами.
Летом 2020 года президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение санкций против чиновников Китая за притеснение уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе республики.
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