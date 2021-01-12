Великобритания заступилась за уйгуров

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что в стране будут введены ограничения на ведение бизнеса с Китаем, сообщает ТАСС.

По словам министра, речь идёт о компаниях из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, которые якобы используют подневольный труд уйгуров, тем самым нарушая их права.

«Мы хотим поддерживать конструктивные отношения с Китаем и безустанно работаем над тем, чтобы этого добиться, однако мы не готовы приносить в жертву наши ценности или безопасность нашей страны», - подчеркнул глава британского МИД.

Рааб добавил, что правительство Великобритании разработало пакет мер, который не позволит компаниям из Синьцзян-Уйгурского автономного района вести бизнес с британскими фирмами.

Летом 2020 года президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение санкций против чиновников Китая за притеснение уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе республики.