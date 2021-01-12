Великобритания выделит средства на «реинтеграцию» Крыма в Украину
Британское посольство в Киеве намерено финансировать проекты по возвращению Крыма в состав Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Великобритании.
«Развитие реинтеграции» полуострова, а также неподконтрольных украинским властям территорий на востоке страны планируется в рамках программы «Открытое будущее», которая проходит с 1 по 15 марта.
Отмечается, что в ходе работы над программой в регионах, не подчиняющихся Киеву, необходимо задокументировать «нарушения прав человека», осветить текущую ситуацию и заняться защитой прав жителей Крыма посредством новой стратегии Украины в отношении полуострова.
Кроме того, одни из целей миссии — информационная работа с крымскими некоммерческими организациями (в том числе крымскими татарами), «улучшение осведомлённости» о правах человека, поощрение активности в сферах политики и правозащиты.
Британское посольство выделит на проекты до десяти тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рублей). При этом административные расходы не должны быть больше 8% от общего бюджета проекта. Уточняется, что не будут профинансированы академические исследования или курсы, а также покупка оборудования.
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