Великобритания ввела санкции против главы МЧС России Куренкова и ЦИК
29 сентября 202313:09
Великобритания ввела санкции против главы МЧС России Александра Куренкова. Об этом говорится в опубликованном на сайте британского правительства документе.
Также в документе сообщается, что ограничения вводятся и против Центральной избирательной комиссии России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru