Великобритания ввела санкции против главы МЧС России Куренкова и ЦИК

Великобритания ввела санкции против главы МЧС России Александра Куренкова. Об этом говорится в опубликованном на сайте британского правительства документе.

Также в документе сообщается, что ограничения вводятся и против Центральной избирательной комиссии России.

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Фото: МЧС России

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