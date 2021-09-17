Великобритания смягчит систему ограничений въезда в страну
Власти Великобритании приняли решение смягчить систему ограничений, действующих на въезд в страну в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Sky News.
Так, власти приняли решение оставить только «красный» список стран по ситуации с коронавирусом и отменить «желтый» и «зеленый» списки. Все, что не указано в красном списке, будет считаться «зеленым» и доступным для поездок.
Кроме того, пассажирам, которые полностью вакцинированы, больше не нужно будет проходить тест перед вылетом для поездки в Англию из стран, не включенных в красный список. Эти правила вступят в силу 4 октября.
Также отмечается, что с 22 сентября восемь стран будут удалены из красного списка, среди них Турция, Пакистан, Мальдивы, Египет, Шри-Ланка, Кения, Оман и Бангладеш.
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