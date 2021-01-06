Великобритания смягчила «крымские санкции»
Правительство Великобритании смягчило санкции в отношении Крыма. Генеральная лицензия опубликована на сайте кабмина Соединённого Королевства.
Отмечается, что с 1 января британским судам разрешено платить за услуги Керченского рыбного, а также торговых Ялтинского и Евпаторийского портов. Кроме того, британский кабмин снял запрет на оплату услуг «Госгидрографии», а также портовых терминалов ГУП «Крымские морские порты».
При этом лица, планирующие оплату услуг унитарного предприятия, должны предупреждать об этом Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI).
Евросоюз в 2014 году ввёл ограничения в отношении Крыма после присоединения полуострова к РФ. Санкции затрагивают продукцию двойного назначения, сектора финансов, энергетики и обороны. Кроме того, доступ на европейский рынок капиталов ограничен для пяти крупнейших государственных финансовых структур РФ, трёх энергетических и трёх оборонных компаний.
После выхода из состава ЕС Британия получила возможность изменять санкционный режим.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+24 217 / сут.
Умерли
59 951+445 / сут.
Выздоровели
2,7 млн+23 055 / сут.
- Трамп снова отказался признать поражение на выборах
- Великобритания смягчила «крымские санкции»
- Путин рассказал, как принимает решения по Сирии
- Боливия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
- Парламент немецкого региона обсудит создание фонда в защиту «Северного потока - 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru