Великобритания смягчила «крымские санкции»

Правительство Великобритании смягчило санкции в отношении Крыма. Генеральная лицензия опубликована на сайте кабмина Соединённого Королевства.

Отмечается, что с 1 января британским судам разрешено платить за услуги Керченского рыбного, а также торговых Ялтинского и Евпаторийского портов. Кроме того, британский кабмин снял запрет на оплату услуг «Госгидрографии», а также портовых терминалов ГУП «Крымские морские порты».

При этом лица, планирующие оплату услуг унитарного предприятия, должны предупреждать об этом Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

Евросоюз в 2014 году ввёл ограничения в отношении Крыма после присоединения полуострова к РФ. Санкции затрагивают продукцию двойного назначения, сектора финансов, энергетики и обороны. Кроме того, доступ на европейский рынок капиталов ограничен для пяти крупнейших государственных финансовых структур РФ, трёх энергетических и трёх оборонных компаний.

После выхода из состава ЕС Британия получила возможность изменять санкционный режим.

