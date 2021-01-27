Великобритания пригрозила России новыми санкциями из-за Навального

Великобритания не исключает введения новых санкций в отношении России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Об этом на выступлении в британском парламенте заявила министр по делам Европы и Америки Уэнди Мортон.

«Мы постоянно рассматриваем новые санкции. Однако на данном этапе было бы неуместно комментировать возможные будущие назначения, поскольку это может подорвать их влияние», — цитирует министра агентство Reuters.

Ранее главы МИД стран «Большой семёрки» и высший представитель Евросоюза осудили арест Навального, назвав его «политически мотивированным», и потребовали освободить оппозиционера.

Позже в российском МИД реакцию G7 назвали откровенно недружественным шагом, отметив, что подобные действия ставят под сомнение диалог России и Евросоюза, сообщает РИА ФАН.

Навального задержали в аэропорту «Шереметьево» 17 января по возвращении из Германии. По данным ФСИН, политик разыскивался за нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании вынес решение о заключении Навального под стражу до 15 февраля, отмечает «Свободная пресса».

