Вдова разведчика «Гудвина» заявила, что тот числится пропавшим без вести
Вдова переведенного в штурмовики разведчика «Гудвина» (Дмитрий Лысаковский) с позывным «Ежик» рассказала, что ее муж и боец «Эрнест» числятся пропавшими без вести, сообщила она в своем Telegram-канале.
Женщина уточнила, что «не может добиться информации» о телах военнослужащих. Она подчеркнула, что они числятся пропавшими без вести. Также вдова «Гудвина» приложила фото, на котором ее супруг запечатлен у стелы в Авдеевке.
«Гудвин» и «Эрнест» были специалистами по беспилотникам, однако после конфликта с начальством их направили в бой, после чего они погибли.
Ранее Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковнику Виктору Горемыкину и главе Генштаба ВС Валерию Герасимову разобраться в гибели двух военнослужащих, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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