Вдова разведчика «Гудвина» заявила, что тот числится пропавшим без вести

Женщина уточнила, что «не может добиться информации» о телах военнослужащих. Она подчеркнула, что они числятся пропавшими без вести. Также вдова «Гудвина» приложила фото, на котором ее супруг запечатлен у стелы в Авдеевке.

«Гудвин» и «Эрнест» были специалистами по беспилотникам, однако после конфликта с начальством их направили в бой, после чего они погибли.

Ранее Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковнику Виктору Горемыкину и главе Генштаба ВС Валерию Герасимову разобраться в гибели двух военнослужащих, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



