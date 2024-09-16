СМИ: Полковника Пузика задержали при попытке бегства из зоны СВО
Полковника Игоря Пузика, врио командира погибших бойцов Эрнеста и Гудвина, задержали, сообщает «360» со ссылкой на заявление добровольца Михаила Полынкова.
По его словам, это произошло при попытке выезда из зоны спецоперации. При этом телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев заявил, что «никто не задержан», а Пузик продолжает исполнять свои обязанности.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поручил начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковнику Виктору Горемыкину и главе Генштаба ВС Валерию Герасимову разобраться в гибели двух военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Полковника Пузика задержали при попытке бегства из зоны СВО
- Трамп рассказал о своем состоянии после стрельбы около его гольф-клуба
- СМИ: Власти расценивают стрельбу рядом с Трампом как попытку покушения
- СМИ: На Украине исчезли сотни тысяч единиц оружия
- СМИ: У гольф-клуба Трампа стреляли агенты Секретной службы
- Конгрессвумен Грин: на Трампа совершили еще одну попытку покушения
- Минобороны сообщило о срыве шести попыток ВСУ прорвать границу в Курской области
- Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB
- В Камеруне от наводнений пострадали 200 тысяч человек
- DPA: Германия заключила соглашение с Узбекистаном в сфере миграции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru