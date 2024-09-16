СМИ: Полковника Пузика задержали при попытке бегства из зоны СВО

Полковника Игоря Пузика, врио командира погибших бойцов Эрнеста и Гудвина, задержали, сообщает «360» со ссылкой на заявление добровольца Михаила Полынкова.

По его словам, это произошло при попытке выезда из зоны спецоперации. При этом телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев заявил, что «никто не задержан», а Пузик продолжает исполнять свои обязанности.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поручил начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковнику Виктору Горемыкину и главе Генштаба ВС Валерию Герасимову разобраться в гибели двух военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

