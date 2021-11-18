Варшава отказалась создавать миграционный коридор из Восточной Европы

Польша не будет участвовать в создании нелегального миграционного коридора из Восточной Европы. Такое заявление сделал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский после встречи со своим коллегой министра из Германии Хорстом Зеехофером.

«Польша не позволит создать нелегальный миграционный путь из Восточной Европы. Мы действуем решительно и продуманно в сотрудничестве с партнерами и союзниками и стремимся к деэскалации», - заявил польский министр.

По словам Каминьского, Варшава намерена идти до конца в вопросе деэскалации конфликта, и подчеркнул, что это является целью польского руководства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель провели переговоры по миграционному кризису на границе с Польшей. При этом в руководстве Евросоюза отказались участвовать в переговорах с Лукашенко.

