Варшава отказалась создавать миграционный коридор из Восточной Европы
Польша не будет участвовать в создании нелегального миграционного коридора из Восточной Европы. Такое заявление сделал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский после встречи со своим коллегой министра из Германии Хорстом Зеехофером.
«Польша не позволит создать нелегальный миграционный путь из Восточной Европы. Мы действуем решительно и продуманно в сотрудничестве с партнерами и союзниками и стремимся к деэскалации», - заявил польский министр.
По словам Каминьского, Варшава намерена идти до конца в вопросе деэскалации конфликта, и подчеркнул, что это является целью польского руководства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель провели переговоры по миграционному кризису на границе с Польшей. При этом в руководстве Евросоюза отказались участвовать в переговорах с Лукашенко.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- Украина и НАТО станут темами встречи Путина и Байдена
- Горбачев и Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск о ликвидации «Мемориала»
- Евросоюз отказался договариваться с Лукашенко о мигрантах
- Минцифры намерено ограничить проверку QR-кодов единственным приложением
- Басманный суд в пятницу решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взятке
- В ООН подтвердили, что Белоруссия не является причиной миграционного кризиса
- Рашкин предложил купить самку лося в качестве оправдания
- Взаимное признание вакцин может произойти в 2022 году
- «Огласить весь список»: Захарова обратилась к МИД Франции и Германии
- Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru