Варламова и четверых россиян отпустили на свободу после задержания в Южном Судане

Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу, власти решают вопрос об их выезде из республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

Ранее сообщалось, что в городе Капоэта задержали блогера Илью Варламова с супругой, участника Pussy Riot Петра Верзилова, а также ещё двоих россиян. По словам блогера, причиной задержания стал найденный в его багаже пульт от дрона, сообщает «Свободная пресса».

По данным российского посольства в Уганде, отпущенные на свободу россияне проведут ночь в Капоэте, и в четверг отправятся в столицу Южного Судана Джубу.

