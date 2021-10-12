Валентина Терешкова открыла первое заседание Госдумы нового созыва
Первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза, депутат Госдумы Валентина Терешкова открыла первое пленарное заседание Думы восьмого созыва. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарии в ходе заседания рассмотрят вопросы избрания счетной комиссии, временных органов Думы, распорядок работы депутатов. Кроме того, будут избраны председатель Госдумы и его заместители, отмечает Ura.ru.
Согласно результатам прошедших в сентябре выборов в нижнюю палату парламента, депутатские мандаты получили представители партий «Единая Россия» (324), КПРФ (57), «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» (27), ЛДПР (21) и «Новые люди» (13). Также мандаты получили по одному депутату от партий «Родина», «Гражданская платформа» и Партии роста, а также пять самовыдвиженцев.
Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с депутатами Госдумы нового созыва, мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, пишет «Свободная пресса».
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