В Женеве начались консультации России и США по стратегической стабильности

Вторая часть российско-американских консультаций по стратегической стабильности началась в Швейцарии, передает ТАСС.

Встреча проходит в постоянном представительстве РФ при женевской штаб-квартире ООН и других международных организаций. Делегации стран уже прибыли на место проведения переговоров.

Делегацию из России возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, из США — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Предыдущий раунд российско-американских переговоров по стратегической стабильности состоялся в Женеве 28 июля. По словам Рябкова, встреча показала потенциал для сближения позиций двух стран, отмечает RT.

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