В Женеве начались консультации России и США по стратегической стабильности
Вторая часть российско-американских консультаций по стратегической стабильности началась в Швейцарии, передает ТАСС.
Встреча проходит в постоянном представительстве РФ при женевской штаб-квартире ООН и других международных организаций. Делегации стран уже прибыли на место проведения переговоров.
Делегацию из России возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, из США — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.
Предыдущий раунд российско-американских переговоров по стратегической стабильности состоялся в Женеве 28 июля. По словам Рябкова, встреча показала потенциал для сближения позиций двух стран, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+22 430 / сут.
Умерли
206 тыс.+857 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 456 / сут.
- В Кремле оценили слова Берлускони о дефиците мировых лидеров
- В Женеве начались консультации России и США по стратегической стабильности
- Белоруссия получила первую партию российских БТР-82А
- Европа попросила у России больше угля из-за высоких цен на газ
- Цены на газ в Европе впервые в истории превысили $1100 за 1 тысячу кубометров
- В Сочи воздушный шар с людьми рухнул в море
- Торговому центру «Авиапарк» грозит закрытие на 90 суток за нарушения антиковидных мер
- ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке
- СМИ: Российские автошколы начнут обучать водителей на автомагистралях
- В Генштабе США признали поражение американской армии в Афганистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru