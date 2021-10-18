В Японии заявили о стремлении решить проблему мирного договора с Россией
Правительство Японии считает, что необходимо как можно скорее заключить мирный договор с Россией и решить вопрос принадлежности южных островов Курильской гряды. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.
Генсек напомнил о подписанной в 1956 году Совместной советско-японской декларации, которую назвал «базовым юридическим документом». Мацуно подчеркнул, что декларация восстановила дипломатические отношения между двумя странами и установила стартовую позицию для переговоров о заключении мирного договора.
Однако спустя 65 лет договор так и не был подписан, поэтому Япония придает большое значение отмечаемой 19 октября годовщине принятия декларации, чтобы «снова подтвердить важность решения проблемы» спорных территорий, пишет Газета.ру.
«Правительство Японии стремится подписать мирный договор с Россией, решив проблему принадлежности четырех северных островов (Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. - НСН), чтобы не передавать эту проблему следующим поколениям», — приводит слова Мацуно ТАСС.
На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида в телефонном разговоре подтвердили договоренность «уверенно продолжать переговоры» о заключении мирного договора между странами, напоминает «Свободная пресса».
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