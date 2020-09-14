В Японии выбрали преемника Синдзо Абэ
14 сентября 202009:57
Новым главой правящей Либерально-демократической партии Японии избран Ёсихидэ Суга, сообщает RT.
С большой долей вероятности он станет новым премьер-министром страны Голосование в парламенте по этому вопросу пройдёт 16 сентября.
В Японии 71-летнего Ёсихидэ Сугу называют «правой рукой» Синдзо Абэ, который 28 августа объявил о намерении уйти в отставку с поста премьер-министра по состоянию здоровья. До сих пор Суга работал на посту генерального секретаря кабмина Японии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru