В Вильнюсе вслед за Ригой подняли флаг белорусской оппозиции
Мэрия Вильнюса заменила флаг литовской столицы на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией, сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на МИД Литвы.
"Исторический флаг Беларуси поднят вместо флага Вильнюса", - говорится в сообщении литовского внешнеполитического ведомства.
В МИД Литвы также отметили, что не получали ноту МИД Белоруссии о высылке посла этой страны и дипломатов из Минска, напомнив при этом, что посол в Белоруссии был отозван на консультации в Литву еще в октябре 2020 года.
Накануне среди флагов стран, которые участвуют в Чемпионате мира по хоккею в Риге, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый.
«Угон самолета и захват политических оппонентов подорвали последние остатки легитимности белорусского диктатора. В Риге не будут реять флаги, которые символизируют режим, занимающийся государственным терроризмом, - поэтому мы их убрали», - заявил в этой связи мэра Риги Мартиньш Стакис.
После этого посла Латвии вызвали в МИД Белоруссии. Ему было предписано покинуть страну в течение суток. Дипломатическому и административному персоналу дали срок в 48 часов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «вопиющим событием» замену флага Белоруссии в Риге.
В минувшее воскресенье лайнер авикомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за ложного сообщение о минировании. Находившийся на его борту основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан и отправлен в СИЗО.
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