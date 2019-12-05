В Верховной Раде призвали вернуть прямые авиаперелеты с РФ

Депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Качура призвал возобновить авиасообщение с РФ.

Политик отметил, что смысла в запрете нет, учитывая, что поезда и автобусы продолжают напрямую курсировать между странами. «Ну, пусть ещё самолёты летают. Это же ничего не меняет фактически», - приводит слова депутата «Свободная пресса».

Перелеты между странами не осуществляются с октября 2015 года по инициативе украинской стороны. По данным издание, украинский лидер Владимир Зеленский назвал невыгодным отсутствие авиасообщения с РФ.

