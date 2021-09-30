В Верховной раде начали процедуру отставки спикера парламента Разумкова
Депутаты Верховной рады начали процедуру отставки спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова. Об этом сообщил сам глава Рады на своей странице в Facebook.
Ранее депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил о начале процедуры отставки Разумкова по инициативе пропрезидентской партии «Слуга народа».
«Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на аппарат Верховной рады Украины», — сообщил спикер.
Разумков подчеркнул, что не будет медлить с отставкой, сегодня же парламентарии получат подписные листы.
Ранее СМИ сообщали о возможной отставке Разумкова якобы из-за личного конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам журналиста Валерия Калныша, депутатам якобы предлагали 50-100 тысяч долларов за отставку спикера парламента. На место Разумкова прочат первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука.
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