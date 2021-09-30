В Верховной раде начали процедуру отставки спикера парламента Разумкова

Депутаты Верховной рады начали процедуру отставки спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова. Об этом сообщил сам глава Рады на своей странице в Facebook.

Ранее депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил о начале процедуры отставки Разумкова по инициативе пропрезидентской партии «Слуга народа».

«Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на аппарат Верховной рады Украины», — сообщил спикер.

Разумков подчеркнул, что не будет медлить с отставкой, сегодня же парламентарии получат подписные листы.

Ранее СМИ сообщали о возможной отставке Разумкова якобы из-за личного конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам журналиста Валерия Калныша, депутатам якобы предлагали 50-100 тысяч долларов за отставку спикера парламента. На место Разумкова прочат первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука.

