В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине

Власти Венгрии объявили о введении чрезвычайного положения в стране из-за конфликта на территории Украины. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил премьер-министр Виктор Орбан, введение положения дать возможность быстрее реагировать на вызовы, вызванные военными действиями в соседней Украине.

«Мир находится на грани экономического кризиса», - сказал Орбан. Как отмечает агентство, правительству Орбана приходится иметь дело с последствиями военной операции на Украине, годовой инфляцией в 9,5% и дефицитом бюджета.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



