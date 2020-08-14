В Украине выразили сожаление о передаче Белоруссией граждан России
Украина сожалеет в связи с решением белорусских властей выдать Москве 32 гражданина РФ. Соответствующее заявление сделали в офисе украинского президента Владимира Зеленского.
В офисе украинского президента отметили, что ожидали «более юридически корректного и взвешенного решения».
Задержание 33 граждан России произошло в конце июля. Власти Белоруссии назвали их наёмниками ЧВК «Вагнер» и заподозрили в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике. СБУ же, в свою очередь, потребовала выдать 28 из 33 задержанных россиян, утверждая, что многие из них участвовали в боевых действиях на Донбассе против Украины.
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