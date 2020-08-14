В Украине выразили сожаление о передаче Белоруссией граждан России

Украина сожалеет в связи с решением белорусских властей выдать Москве 32 гражданина РФ. Соответствующее заявление сделали в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

В офисе украинского президента отметили, что ожидали «более юридически корректного и взвешенного решения».

Задержание 33 граждан России произошло в конце июля. Власти Белоруссии назвали их наёмниками ЧВК «Вагнер» и заподозрили в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике. СБУ же, в свою очередь, потребовала выдать 28 из 33 задержанных россиян, утверждая, что многие из них участвовали в боевых действиях на Донбассе против Украины.

