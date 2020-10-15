На Украине пригрозили РФ «потоком гробов»
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос пригрозил России "потоком гробом" за "дестабилизацию ситуации на Украине". Об этом сообщает РИА Новости.
Кривонос отметил, что Россия имеет более высокий военно-технический потенциал, но у Украины есть «мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий".
Замглавы СНБО также напомнил о Чеченской войне в 90-х годах, заявив, что тогда к дестабилизации в РФ привели «тысячи трупов российских военных». По его мнению, российские власти это осознают, в связи с чем пытаются косвенно влиять на ситуацию на Украине.
Напомним, российско-украинские отношения ухудшились на фоне ситуации в Донбассе.
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