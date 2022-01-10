В Турции заявили о готовности к содействию урегулирования ситуации на Украине
Власти Турции заявили о готовности содействовать урегулированию ситуации на Украине. Соответствующее заявление сделал представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, передает РИА Новости.
Отмечается, что в ходе беседы с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном Калын отметил важность урегулирования через диалог и сотрудничество. Также турецкий представитель подчеркнул, что Турция выступает за защиту целостности территории Украины.
Информация о том, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей» появилась в конце октября. Позже Пентагон отмечал увеличение числа военных на территории.
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